Vernieuwd Museum De Lakenhal opent deuren op 20 juni Kunstopdracht Iemke van Dijk: hedendaagse glas-in-loodramen | Foto: Marit Geluk

LEIDEN - Na een verbouwing van ruim twee jaar kan het publiek in juni weer terecht in het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Tijdens een open huis op 20 en 21 juni wordt het museum teruggegeven aan de stad en is iedereen gratis welkom. Aansluitend daarop, in het weekend 22 en 23 juni, zal een feestelijk openingsfestival worden georganiseerd.

In de gerestaureerde museumzalen zal de collectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis weer volop te zien zijn. Voor deze permanente tentoonstelling is een keuze gemaakt voor zeven Leidse verhaallijnen: Het Beleg en Ontzet van Leiden, Leiden als bakermat van de Gouden Eeuw, Leiden Universiteitsstad, Devotie in de Middeleeuwen en Renaissance, Zeven eeuwen Leids laken, Verzamelaars in de 18e eeuw en De moderne tijd. De nieuwe vleugel wordt gereserveerd voor tijdelijke tentoonstellingen. Zo is vanaf de opening de fotoserie Verwoest Huis Leiden te zien. Het monumentale project van kunstenaar Marjan Teeuwen is een eerbetoon aan de vier huizen van rond 1900 die moesten wijken voor het nieuwe gebouw van Museum De Lakenhal. De fotoserie van de Vlaamse Karin Borghouts geeft een uniek beeld van het verbouwingsproces van het vernieuwde museum.

Kunstopdrachten Vanaf juni is ook het resultaat te zien van de kunstopdrachten die het Leidse museum gaf tijdens de restauratie en uitbreiding. De collectie, het gebouw en de geschiedenis waren daarbij de inspiratiebron. Deze serie werken biedt een actuele kijk op de kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van Leiden. De kunstopdrachten werden gegeven aan negen nationale en internationale kunstenaars: Mark Dion (VS), Sophie Ernst (Berlijn/Oxford), Kolk en Kusters (Eindhoven), Hansje van Halem (Amsterdam), Karin Borghouts (België), Aleksandra Gaca (Delft) en aan de uit Leiden afkomstige kunstenaars Iemke van Dijk, Ankie Stoutjesdijk en Thomas Raat.