Haagse taxichauffeur krijgt het aan de stok met jazz-icoon

DEN HAAG - Taxichauffeur Frank Petersen uit Den Haag heeft één rit uit zijn taxi-carrière die hij nooit zal vergeten. Tijdens een van zijn ritjes in 1989 kreeg hij bonje met een van de bekendste jazz-artiesten ter wereld. Omdat de artiest aan de radioknoppen zat: 'He, not do my radio!'

In 1989 reed Frank voor het North Sea Jazz festival dat plaats vond in het World Forum in Den Haag. Bij een speciale balie op Schiphol moesten artiesten opgehaald worden om naar het Belair hotel te brengen. Op die bewuste dag in juli was Frank de enige taxichauffeur die beschikbaar was toen een van de artiesten te vroeg arriveerde op Schiphol.

'Een grote donkere man met een leren pak kwam naast me zitten in de taxi. Nu houd ik niet zo van jazzmuziek, dus ik had geen idee wie die meneer was. Achterin kwam ook een grote man met een tas zitten. Ik denk dat het zijn manager was.' Terwijl Frank onderweg is naar Den Haag wil de passagier naast hem muziek luisteren en wil aan de knoppen dan de autoradio draaien. 'Dat deed hij op zo'n groffe manier dat ik zijn hand pakte en er een tik op gaf. Dat vond de passagier achterin geen goed idee en dus pakte hij me bij mijn keel '.



De legende van de jazzmuziek

Na een korte worsteling zet Frank zijn gezelschap af bij het hotel, nog steeds niet wetend welke artiest naast hem heeft gezeten. Tot hij bij zijn vaste dartcafé komt, waar ook wel eens jazzmuziek gedraaid wordt. Frank komt dan oog in oog te staan met een groot affiche met daarop een donkere man met een trompet. 'Ik zei toen tegen je jongens in het café dat ik die man nog in mijn auto had. Waarop de jongens roepen dat ik de legende van de jazzmuziek in mijn taxi had; Miles Davis!'

Het is een rit geworden die Frank in ieder geval nooit meer zal vergeten. 'Straks had ik zijn vinger gebroken, bedacht me ik me. Dan had ik een schadeclaim gehad.'



Jubileum World Forum

Het World Forum in Den Haag bestaat 50 jaar en daar staat Omroep West uitgebreid bij stil. Zaterdag zenden we het eerste deel uit van een documentaire over het Forum, met daarin bijzondere herinneringen.