Nieuwkomer DENK hoopt op vier zetels bij Provinciale Statenverkiezingen

‘DENK komt op voor mensen die zich niet gehoord voelen, zegt Çelik, ‘Neem bijvoorbeeld de arbeidsdiscriminatie, daar praten we al tientallen jaren over en het is nog steeds niet opgelost. DENK staat voor een rechtvaardiger Nederland, wij benoemen alle pijnpunten in de politieke arena, zodat we met elkaar beter en gezelliger kunnen samenleven.’