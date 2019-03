Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opstelling ADO: vertrouwde namen moet het doen tegen De Graafschap ADO-speler Danny Bakker | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Er zitten weinig verrassingen in de basisopstelling van ADO Den Haag voor de wedstrijd tegen De Graafschap. Giovanni Troupée keert terug van een blessure en speelt rechtsback. John Goossens -die de laatste weken een goede indruk achter laat- is weer in de aanval te vinden.

De wedstrijd tegen De Graafschap is voor Robert Zwinkels de 125ste in het shirt van ADO. De ervaren doelman maakte in het seizoen 2005/2006 zijn debuut. Alleen Ton Thie (378 keer) en René Stam (146 keer) stonden vaker voor de residentieclub onder de lat. Sheraldo Becker etaleert een goede vorm de laatste weken. De vleugelflitser is met vijf assists en een goal betrokken bij zes Haagse doelpunten. In de eredivisie zijn alleen Hakim Ziyech en Dusan Tadic bij meer doelpunten betrokken geweest. Beide Ajacieden komen met hun voorzetten en goals op zeven uit. De wedstrijd tussen De Graafschap en ADO Den Haag is vanaf 19.55 live te beluisteren op Radio West (89.3fm). Jim van der Deijl en Pim Markering verzorgen deskundig commentaar bij de wedstrijd. LEES OOK: Oud-ADO-speler Berry Powel voelt zich meer Superboer dan Hagenees