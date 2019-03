Jonge Democraten delen 'xtc-pillen' uit in Den Haag

DEN HAAG - De Jonge Democraten delen vrijdag in het centrum van Den Haag nep-xtc-pillen uit. De jongerenpartij van D66-jongeren vinden dat xtc gelegaliseerd moet worden.

Volgens Tirza Drent, voorzitter Jonge Democraten afdeling Leiden-Haaglanden, is legalisering juist een oplossing om criminaliteit en milieuvervuiling veel beter in de hand te houden. 'De laatste jaren zien we dat er steeds meer drugsafval in de natuur komt. Ook worden pillen steeds sterker. Er komen meer slechte stoffen in de pillen wat ook is voor de gezondheid. En er blijft veel geld rondgaan in de criminaliteit en het zwarte circuit'.

XTC wordt in Nederland steeds populairder. Volgens het Trimbos Instituut heeft ons land het hoogste aandeel xtc-gebruikers in heel Europa. En hebben we nog eens een toppositie qua export van xtc. Maar de hard drug is in Nederland nog altijd hartstikke verboden.



XTC-pillen uitdelen

Het Trimbos-instituut zet grote vraagtekens bij de actie van de Jonge Democraten. 'Het is goed dat we met z'n allen nadenken over alternatieven voor het huidige beleid want dat faalt. Maar de manier waarop je dat doet behoeft veel meer nadenken en nuancering', aldus Daan van der Gouwe van het Trimbos Instituut.

Nergens op de wereld is er sprake van reguleren van xtc en dus is alles wat erover geroepen wordt speculeren, zegt het Trimbos Instituut. 'We moeten goed kijken wat er bekend is over reguleren van drugs en experimenten daarmee en daar onze lering uit trekken voor Nederland. Dat is beter dan nu halsoverkop een experiment starten met regulering van xtc'.