LIVEBLOG ADO: Neemt ADO met een overwinning op De Graafschap afstand van nacompetitieplekken? | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag moet in Doetinchem winnen van De Graafschap om afstand te nemen van de nacompetitieplekken in de eredivisie. ADO staat op dit moment op de twaalfde plaats met 27 punten. FC Emmen, de nummer zestien van de eredivisie, heeft drie punten minder. Winst in de Achterhoek is dus broodnodig voor de mannen van Fons Groenendijk.

Mis niets van de wedstrijd via dit liveblog of via Radio West (89.3fm).