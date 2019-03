Wie weet waar de 13-jarige Tygo uit Den Haag is?

DEN HAAG - De 13-jarige Tygo Rijkers uit Den Haag is sinds vrijdagmiddag niet meer gezien. De jongen heeft autisme en dringend zorg nodig. Tygo kreeg ruzie met een van zijn verzorgers en is daarna weggegaan.

Door zijn aandoening heeft de 13-jarige jongen geen besef van waar hij is, weet niet wanneer hij moet eten en spreekt ook niemand zelf aan.

Tygo ging gekleed in een zwarte jas van het merk Barts. Aan de jas zitten opvallende rode handschoenen. Verder droeg hij een zwarte sportbroek en zwarte sneaker met een wit detail. Hij is ongeveer 1.65 m lang en heeft kort zwart haar wat hij draagt met veel gel. Het haar van Tygo is momenteel iets langer dan op de foto's.



Bellen met de politie

Politie Segbroek heeft op Facebook een bericht geplaatst in de hoop dat mensen Tygo vinden of gezien hebben. Mensen die iets weten worden opgeroepen direct met de politie te bellen: 0900-8844.