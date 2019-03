Deel dit artikel:













Slordig ADO Den Haag houdt weer kater over aan duel met De Graafschap ADO-speler Tom Beugelsdijk ramt een bal weg | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft weer twee dure punten laten liggen in een duel met De Graafschap. De heenwedstrijd in december eindigde in 0-0. Vrijdagavond bleef ADO Den Haag in Doetinchem steken op 1-1 in het duel met de degradatiekandidaat. Sheraldo Becker was de enige Haagse speler die een van de talloze kansen in de eerste helft succesvol kon afronden. De Graafschap maakte tien minuten voor tijd gelijk.

ADO Den Haag was de eerste helft veel beter dan de thuisploeg. Onder andere Tomas Necid, Becker en Giovanni Troupée misten enorme kansen voor de Haagse equipe. Vooral de rechtsback zal nog vaak terugdenken aan het moment dat hij voor een leeg doel overschoot. Becker maakte een kwartier voor rust zijn misser van eerder in de wedstrijd goed. Oog-in-oog met De Graafschap-keeper Hidde Jurjus faalde hij niet en bracht zijn team op een terechte voorsprong.

Haagse kleerscheuren Na de treffer van de buitenspeler vond ADO het voor even genoeg op De Vijverberg en controleerde het de wedstrijd. Wel raakte de keeper van De Graafschap Jurjus geblesseerd. Hij werd vervangen door Nigel Bertrams. Zonder Haagse kleerscheuren werd met 1-0 de rust gehaald. De tweede helft creëerde ADO veel minder kansen dan tijdens het eerste bedrijf. Sporadisch kwamen de mannen van Fons Groenendijk in de buurt van de zestien van de Superboeren. Daartegenover stond dat ook De Graafschap weinig tot geen doelpogingen ondernam.

Gelijkmaker Daar kwam tien minuten voor tijd verandering in. Na een afgeslagen corner ramde Danny Bakker de bal op de lat. De bak kwam daardoor terug in het spel en De Graafschap ging meteen in de aanval. Tien seconden later maakte Youssef El Jebli de gelijkmaker. Daarna was De Graafschap nog wel het gevaarlijkst van de twee ploegen, maar kwam het gelijkspel niet in gevaar. Opstelling De Graafschap: Jurjus ('40 Bertrams), Straalman, Owusu, Van der Pavert, Tutuarima, Matusiwa. El Jebli, Vet, Burgzorg, Benschop ('33 Narshing), Bahoui ('70 Van Mieghem) Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Bakker, El Khayati ('87 Pinas), Immers, Goossens ('72 Malone), Becker ('89 Hooi), Necid Scoreverloop De Graafschap - ADO Den Haag: (1-1)

0-1 Becker

1-1 El Jebli

Gele kaarten: Bakker, Immers (ADO Den Haag)

Rode kaarten: x

Scheidsrechter: Kuipers : Bakker, Immers (ADO Den Haag): Kuipers