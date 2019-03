Hoe nu verder na verwoestende brand zwembad Boetzelaer?

MONSTER - De brand die een eind heeft gemaakt aan zwembad De Boetzelaer heeft grote gevolgen voor de vaste bezoekers van het bad. Het zwembad bestaat al zo'n 45 jaar in het Westland en werd juist opgeknapt. Hoewel directeur directeur Peter Wielaart al voorzichtig denkt aan opbouw van het populaire zwembad, wordt er voorlopig gesproken over hoe het vooral nu verder moet.

Een crowdfundingactie voor het in de as gelegde zwembad gaat hard. Op het moment van dit schrijven is er al ruim 12.000 euro gedoneerd van de 15.000 euro die nodig is. De actie is vrijdag gestart door Richelle Mallee, een bloemist uit Monster. ‘De Boetzelaer hoort bij Monster!’, schrijft ze op de website van de crowdfundingactie. ‘Help het zwembad opnieuw opbouwen zodat iedereen daar weer met veel plezier kan spetteren. En de zwemlessen weer gegeven kunnen worden in het mooiste zwembad van Zuid-Holland’.

Intussen heeft de Haagse wethouder van sport, Richard de Mos, aan mediapartner WOS Media laten weten dat Den Haag klaar staat voor het zwembad: 'Denk bijvoorbeeld aan plek voor diploma zwemmen dit weekend'.



Heel veel hulp

Ook is directeur Peter Wielaart in gesprek geweest met Gideon van der Kaaij, locatiedirecteur van zwembaden in Naaldwijk, 's-Gravenzande en De Lier. Ook wethouder Pieter Varekamp laat weten dat de gemeente Westland op korte termijn zoveel mogelijk hulp wil bieden om zaken als afzwemmen toch door kunnen laten gaan.

De brand heeft ook grote gevolgen gehad voor de Monsterse reddingsbrigade. Zij hebben hun trainingsmateriaal in vlammen zien opgegaan. Reddingsbrigade 's-Gravenzande heeft al contact gezocht met hun collega's, waarbij is gesproken over een noodoplossing.



Ook de Haagse en Delftse Reddingsbrigades lieten weten dat zij willen helpen door materiaal en oefenruimte aan te bieden.

En daar zijn ze van de reddingsbrigade in Monster heel blij mee.