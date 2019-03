Vermiste 13-jarige Tygo is weer terecht

DEN HAAG - De 13-jarige Tygo Rijkers uit Den Haag is weer gevonden. De jongen was sinds vrijdagmiddag 12.00 uur niet meer gezien.

De jongen was na een ruzie met zijn verzorgers weggelopen. De politie was met spoed op zoek naar de jongen, omdat hij dringend zorg nodig vanwege zijn autisme. Door zijn aandoening heeft Tygo geen besef van waar hij is, weet niet wanneer hij moet eten en spreekt ook niemand zelf aan.

Inmiddels is de jongen weer teruggevonden. De politie bedankt iedereen via sociale media die heeft uitgekeken naar de jongen.