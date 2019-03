ADO-aanvaller Becker: 'Deze wedstrijd horen we gewoon te winnen, klaar!'

DEN HAAG - 'Van De Graafschap hoor je gewoon te winnen', vond ADO Den Haag-aanvaller Sheraldo Becker na het 1-1 gelijkspel tegen de ploeg uit Doetinchem. 'We moeten hier de winst pakken. Punt! Klaar! Ik sta hier met een kutgevoel en dat is niet lekker.'

Ook trainer Fons Groenendijk was alles behalve blij met het behaalde punt in Doetinchem. 'We laten hier twee punten liggen en dat voelt als een nederlaag. Het had in de tweede helft al lang beslist moeten zijn. We hadden bij rust al met 3-0 voor moeten staan.'

Dat was middenvelder Lex Immers met hem eens. 'De eerste 45 minuten was er een goed spelend ADO, dat er stond. We hadden bij rust met 3-0 voor moeten staan. Dat hebben we ook in de rust tegen elkaar gezegd. De tweede helft willen we weer zo’n goed spelend ADO zien.'

Positieve dingen tweede helft





Dat verliep anders. Al zag Immers ook positieve dingen in het tweede bedrijf. 'We hebben weinig weggegeven. Alleen we gingen steeds meer achteruit lopen. Dat gevoel kreeg ik in ieder geval op het veld. We gokten op de counter met Sheraldo. Snel uitkomen en dan de 2-0 binnen prikken. Dat doelpunt bleef uit. Toen kregen we de treffer tegen.'

