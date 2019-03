Deel dit artikel:













Geschoten bij bedrijf in Nieuwerkerk aan den IJssel Foto: Distict8

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Op een autoverhuurbedrijf op de Maalderij in Nieuwerkerk aan den IJssel is vrijdagavond geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Er is niemand gewond geraakt. Wat de aanleiding voor het schietincident is nog niet duidelijk.

De politie doet nog sporenonderzoek en heeft de straat afgesloten. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie is gealarmeerd door mensen die nog in het pand aanwezig waren. Zij hoorden knallen en belden daarop de politie. De politie hoopt dat iemand iets gezien heeft op het moment van het schietincident. Getuigen worden gevraagd zich te melden via 112.