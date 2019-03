Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woning in Haagse wijk Ypenburg onbewoonbaar na brand Brand Waterhoenhof Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een woning in de Haagse wijk Ypenburg is na een brand onbewoonbaar geworden. De brand aan het Waterhoenhof werd vrijdagavond rond kwart over tien door de buren ontdekt. De bewoners van de woning waar brand was, waren niet thuis. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het huis aanzienlijke schade opliep. De naastgelegen woningen moesten ontruimd worden vanwege de fikse rookontwikkeling. Niemand raakte gewond.

De omwonenden konden in de loop van de avond terug naar hun huis. Het huis waar de brand was, is onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden voor de afhandeling van de schade geholpen door medewerkers van Stichting Salvage. LEES OOK: Vier bewoners naar ziekenhuis na brand in Zoetermeer