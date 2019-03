Bewoners Duinoord ontvangen 30.000 euro voor verbetering Haagse wijk

Wethouder Boudewijn Revis in Duinoord | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Alle inwoners van de Haagse wijk Duinoord zijn zaterdag met één druk op de knop 30.000 euro rijker ter verbetering van de buurt. Met een druk op de rode knop startte wethouder Boudewijn Revis in de Reinkenstraat de campagne 'Duinoord Begroot'. De confetti vloog in het rond en de bewoners van Duinoord kregen een grote cheque.

Na het succes van de pilot wijkbudget Scheveningen-Dorp heeft Stadsdeel Scheveningen op eigen initiatief besloten om ook de overige zeven wijken de komende jaren te voorzien van een wijkbudget. Bewoners in de wijk weten immers zelf het beste hoe zij de wijk mooier, socialer, veiliger en groener kunnen maken. Duinoord is de eerste wijk die het geldbedrag ontvangt in de nieuwe reeks aan wijkbudgetten.

Alle bewoners van Duinoord kunnen vanaf zaterdaaag tot en met 31 maart initiatieven ter verbetering van de wijk indienen. Denk hierbij aan een nieuwe speelplek voor kinderen of extra groen in de wijk. Nieuw aan deze reeks is dat alle bewoners ook zelf begroten onder welke initiatieven het geld wordt verdeeld.

LEES OOK: Den Haag gaat opnieuw proberen Zuidwest te reanimeren