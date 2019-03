Deel dit artikel:













VIDEO: Carnaval barst los in Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - Alaaf! Het is carnaval dit weekend. En ook al ligt onze regio niet onder de grote rivieren, toch wordt er volop gefeest. Vooral in het Westland en de Bollenstreek is carnaval populair. In Noordwijkerhout is zaterdagmiddag de optocht.

In Kokkerhout, de benaming voor Noordwijkerhout met carnaval, ging de optocht traditiegetrouw om klokslag 13.11 uur van start. Even daarvoor kreeg Prins Carnaval de sleutel van Kokkerhout overhandigd en kon het feestgedruis officieel beginnen. De carnavalsstoet van 19 wagens die door het dorp trekt, wordt geleid door het prinselijk paar Prins Party en Prinses Showbizz. Met daarachter een bont gezelschap van hossende jongeren, zeemeerminnen, pinquins, Willem Holleeder en vrouwen in de overgang.