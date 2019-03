CPC Special: Vienna wil ondanks eetstoornis eindelijk met plezier lopen

LEIDEN - 'Ik wilde op dat moment niet meer leven. Ik dacht letterlijk op dat moment: als ik nu hier het ijskoude water inloop en ik blijf lang genoeg daaronder, dan hoef ik niet meer hard te lopen. Niet meer op mijn eten te letten, hoef ik niet meer te presteren, hoef ik niks meer te bewijzen. Dan is er rust. Dan is er gewoon rust.'

De 32-jarige Vienna worstelt al twintig jaar met een eetstoornis. Het leven van de Leidse hardloopster stond volledig in het teken van atletiek. Ze liep jarenlang kilometers en kilometers per week. Ze moest van zichzelf rennen en scoren, want anders was ze niet succesvol. En scoren deed ze. Zo werd ze in 2012 Nederlands kampioen op de 4x400 meter.

Ondanks haar successen waren er grote problemen. Ze ontwikkelde een eetstoornis tijdens haar jeugd. 'Ik moest afvallen, maar tegelijkertijd had ik altijd honger. Want als sporter heb je gewoon altijd honger. Ik snapte ook dat ik moest eten om mijn trainingen door te komen. Het gevolg was dat ik mijzelf altijd dwong om te eten. En daarvan in paniek raakte en dat het eten er weer uit moest. En dan was het eruit en dacht ik: shit. Ik moet straks trainen. Je moet eten in je buik hebben om te kunnen trainen. Dus dan ging ik weer eten. Soms zat ik zo vast dat mijn dagen konden bestaan uit eten en overgeven.'



'Ik haatte mijn lichaam'

'Ik haatte mijn lichaam. Ik had echt een afkeer van mijn lichaam. Ik was niet supermager. Ik had periodes dat ik meer de anorectische kant had en periodes dat ik… het was niet echt boulimia, maar het ging niet goed met eten. In deze periode ging het heel slecht met eten. En dat wist niemand. Je ziet het ook niet per se aan mij. Ik vond mijzelf toen echt walgelijk dik.'

In 2017 ging het mis. In de keuken stortte ze in elkaar. Op dat moment was ook haar vriend in de keuken. 'Ik kon niet meer praten, ik kon alleen maar huilen. Hij zei: is het de eetstoornis? Het enige wat ik kon zeggen was: ja. Zonder hem weet ik niet of ik hier gezeten had.'



Therapie

Vienna moest in therapie. Vier dagen per in de week, langzamerhand afbouwend naar een dag in de week. In diezelfde periode moest ze iedereen over haar problemen vertellen, want werken kon ze niet meer. 'Pas daarna kwamen alle vermoeidheid en de depressie eruit. Ik was anderhalf uur wakker en dan weer anderhalf uur in bed. Dat was mijn zomer van 2017. Die heb ik in bed doorgebracht.'

Door de therapie en dankzij haar vriend Paul weet ze uit de put te klimmen. Ze vindt zelfs de liefde voor het hardlopen terug. Ze weet een betere balans te vinden in het sporten en kan beter omgaan met haar eetstoornis.



'Stel je kwetsbaar op'

Vienna hoopt een voorbeeld voor anderen te kunnen zijn. 'Ik hoop dat mijn openheid, doordat ik zelf open ben over hoe ik met eten omging en hoe het nog steeds af en toe met eten gaat dat ik een voorbeeld voor mensen kan zijn om het meer los te laten en meer ontspannen met het eten om te gaan. En als je echt een eetstoornis of een eetprobleem hebt: wil het niet alleen oplossen, want dat lukt gewoon niet. Zoek hulp en wees open. Stel je kwetsbaar op.'

Zondag staat de Leidse aan de start van de 10 kilometer van de NN CPC Loop in Den Haag. Het is haar tweede duurloopwedstrijd. Ze hoopt vooral met plezier te lopen. Maar Vienna blijft fanatiek, want ze hoopt de snelste tijd neer te zetten van een Nederlandse vrouw. Vervolgens wil ze over een paar maanden de 1500 meter op het Nederlands kampioenschap lopen.



