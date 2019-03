Carnavalswagen van de weg bij Reeuwijk

REEUWIJK - Geluk bij een ongeluk voor een groep carnavalsvierders in Reeuwijk. Hun wagen raakte langs het water van de weg, maar bleef net hangen, zegt de politie op twitter.

De wagen bleef hangen op een lantaarnpaal die langs de weg stond. De inzittenden konden volgens de politie allemaal zelf uit de wagen komen, maar hadden wel wat kleine verwondingen.

Als oorzaak noemt de politie in een tweet 'een technisch defect' . Wat dat dan was wordt niet duidelijk. Agenten hebben de bestuurder wel even gecheckt op alcohol, maar hij was helemaal nuchter. Ook was de carnavalswagen keurig gekeurd en verzekerd.