Waarom mag Jeffrey geen wiet kweken thuis? Tweede Kamerleden willen opheldering

DEN HAAG - De SP, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het thuis kweken van wiet als medicijn. Dat is verboden in Nederland. SP-Tweede Kamerlid Michel van Nispen stelde de vragen na het verhaal dat Jeffrey Kemper vertelde aan Omroep West.

Jeffrey kweekt thuis wiet omdat andere medicijnen, zoals medicinale wiet uit de apotheek hem niet helpen, zegt hij. De wiet die hij zelf kweekt helpt hem wel om te kunnen leven met zijn autisme. 'Het maakt mij een stuk socialer', vertelde hij dinsdag. Als het aan justitie ligt wordt de kwekerij ontruimd. Maar een rechter bepaalde dat dat voorlopig niet mag. In ieder geval niet voor de strafzaak die tegen hem loopt.

Het kweken doet Jeffrey in een kamer in zijn huis in Katwijk. De wiet staat in een tentje met afzuiging. In tegenstelling tot illegale kwekerijen wordt de stroom niet afgetapt en is de installatie gecontroleerd door experts. Toch blijft het kweken van wiet op deze manier verboden in Nederland. Ook als je het wilt gebruiken als medicijn kun je er geen ontheffing voor aanvragen.



Uitzondering op de regel

De Kamerleden willen nu van de ministers weten of er voor mensen zoals Jeffrey geen uitzondering gemaakt kan worden zodat ze niet aangewezen zijn op wiet uit bijvoorbeeld de coffeeshops, als andere medicijnen niet helpen.

Een arts zou dan wel moeten verklaren dat iemand het echt nodig heeft. De stroom moet, net als bij Jeffrey, zo zijn aangelegd dat de installatie geen gevaar oplevert voor de omgeving. En het kweken mag geen overlast veroorzaken.



Net als in Tilburg?

De Kamerleden vragen de minister ook of hij iets ziet in de manier hoe het geregeld is in Tilburg. Daar besloot de burgemeester in september 2016 het kweken van medicinale cannabis toe te staan voor eigen gebruik.

LEES OOK: Naaldwijker verliest principiële wietzaak: thuis telen mag niet