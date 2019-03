Deel dit artikel:













Onderzoek branden en knallen Voorburg: auto in beslag genomen Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De politie heeft in de Van Everdingenstraat in Voorburg zaterdag een auto in beslag genomen. Een woordvoerder zegt dat dit is gebeurd 'in het onderzoek naar de autobranden en knallen' die Leidschendam-Voorburg al enige tijd teisteren. De woordvoerder wil niet zeggen of er ook iemand is aangehouden. 'Daarover wil ik geen uitspraken doen in verband met het onderzoek', zegt ze.