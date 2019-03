Deel dit artikel:













Glastuinders Zuidplas soms zonder stroom Een tuindersbedrijf in Zuidplas | Foto: Google Streetview

DEN HAAG - Enkele tientallen glastuinbouwbedrijven in Nederland hebben geregeld te kampen met problemen in de stroomtoevoer. Dat meldt de NOS. In onze regio speelt het probleem alleen in Zuidplas, zegt een woordvoerder van Glastuinbouw Nederland.

Andere, vaak grotere, gebieden met veel glastuinbouw krijgen wel voldoende stroom geleverd. 'In het Westland is het elektriciteitsnetwerk zes jaar geleden al verzwaard', zegt de woordvoerder. Van de in totaal drieduizend glastuinbouwbedrijven in Nederland kampen zo'n vijftig met dit probleem. Het gebeurt vaak op plekken waar het elektriciteitsnet is verouderd en niet is berekend om veel vraag.

Maar ook de groeiende populariteit van zonnepanelen speelt de tuinders parten. Teveel stroom uit zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het net, maar dat is daarop niet berekend. De netbeheerders kunnen dan geen stroom ontvangen, maar ook niet leveren.