Den Haag herdenkt bombardement Bezuidenhout Foto: Archief Omroep West

DEN HAAG - Den Haag herdenkt zondag het bombardement in de Tweede Wereldoorlog op de wijk Bezuidenhout. Het was een gruwelijke fout op die derde maart in 1945: de Britten wilden eigenlijk de gevaarlijke Duitse V2-raketten in het nabijgelegen Haagse Bos aanvallen. Maar dat ging fout en het 'vergissingsbombardement' werd een van de dodelijkste luchtaanvallen in ons land tijdens de oorlog.

Bij het bombardement op de wijk vielen ruim vijfhonderd doden en duizenden gewonden. Nog eens tienduizenden mensen raakten hun huis kwijt. De herdenkingsbijeenkomst begint om 12.00 uur, met bloemen, toespraken en muziek. De burgemeesters van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar leggen kransen met overlevenden van het bombardement. Ook is er een ontmoeting tussen huidige en oud-wijkbewoners. Voorafgaand is er een oecumenische dienst in de Christus Triumfatorkerk. LEES OOK: Jaarlijkse herdenking bombardement Bezuidenhout op de schop