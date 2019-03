VOORBURG - Het was in de nacht van zaterdag op zondag weer raak in Voorburg. In de Van Alphenstraat werd een knal gehoord. Niemand raakte gewond. Er is niets bekend over schade. De politie heeft enige tijd gezocht in de wijk en de binnentuin tussen de Van Alphenstraat en de Van Heurnstraat.

Het is al langere tijd onrustig in Voorburg. In een paar weken tijd gingen zes auto's in vlammen op en ook een haspelwagen moest het ontgelden. Eveneens werden her en der brievenbussen opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk.

In de Van Everdingenstraat in Voorburg werd zaterdag een auto in beslag genomen. Een woordvoerder zegt dat dit is gebeurd 'in het onderzoek naar de autobranden en knallen' die Leidschendam-Voorburg al enige tijd teisteren.

De woordvoerder wil niet zeggen of er ook iemand is aangehouden. 'Daarover wil ik geen uitspraken doen in verband met het onderzoek', zegt ze. De woordvoerder van de politie wil over de inbeslagname van zaterdag verder niets kwijt. Alles 'in het belang van het onderzoek'.