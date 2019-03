MONSTER - Zwembad De Boetzelaer in Monster, dat donderdagavond tot de grond toe afbrandde, heeft niet alleen voor veel mensen in het Westland een grote betekenis gehad. Ook van buiten het Westland komen veel herinneringen binnen bij Omroep West.

Sander Jonker uit Maarssen schrijft: 'Wij zijn in de zomer vaak in Scheveningen, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. We verblijven daar weken en zijn dus veel in de Boetzelaer. We vertelden het vanmorgen aan de kids (Lisa en Tim, 7 en 5) en ze waren echt heel verdrietig. We hebben dierbare herinneringen aan een heel mooi zwembad'.



Ook zijn er veel herinneringen aan de zwemlessen en het diplomazwemmen. Lindsay Vijverberg schrijft over de zwemles van haar zoontje vorig jaar. 'Vanaf zijn 3e maand hebben we bijna iedere week meegedaan aan ouder-kind zwemmen. Toen hij 3 maart 2018 vier jaar werd zijn we dan ook meteen met zwemles begonnen. Zoveel mooie belevenissen gehad in de Boetzelaer. Ik kan het niet bevatten. Ik werk tegenover de Boetzelaer bij Woutershof. En iedere woensdagmiddag was het leuk om alle kinderen te horen die vol plezier van de glijbaan gingen.'

J.M. van Alsacker schrijft: 'Ik heb zelf zwangerschapszwemmen gehad van Peter 24 jaar geleden. Top. Beide dochters zwemdiploma gehaald. En vaak vrij zwemmen vakanties en disco partijtjes. Hoop echt dat het herbouwd wordt.'

Generaties gingen er zwemmen, zoals ook Marina Seijffer. 'Wat een drama. Onze kinderen hebben daar zwemles gehad en hun diploma gehaald. Vrijzwemmen altijd heel leuk. Pas sinds ongeveer een jaar gaan onze dochter en schoonzoon met hun kindje daar vrijzwemmen. Wij als opa en oma gaan soms ook mee. Hoop dat er weer een nieuw zwembad gaat komen.'



Peuterzwemmen



Jolanda Berntsen laat weten een verdrietig gevoel te hebben. 'Met onze drie kinderen hebben we daar baby en peuterzwemmen gedaan. Onze oudste kleinzoon heeft ongeveer twee maanden geleden zijn B-diploma gehaald bij de Boetzelaer.' Ze wenst alle medewerkers van het zwembad veel sterkte.

René Weterings schrijft: 'Verschrikkelijk om hedenochtend te vernemen dat zwembad De Boetzelaer door brand verwoest is. Mijn zoontje Aidan heeft daar met plezier de zwemlessen gevolgd en zijn ABC gehaald. Ook het afzwemmen was echt een feest. Sterkte voor alle personeelsleden en hopelijk kan er een nieuw zwembad worden opgebouwd.'



Weg met angst voor water



Maxime Zwolsman en Cees Zorn halen via foto's herinneringen op aan het diplomazwemmen. Miranda de Keijzer zegt: 'Ik en mijn broertje hebben hier in onze jeugd gezwommen, ruim 20 jaar geleden. Mijn dochter zat eerst bij een ander zwembad waar ze totaal niet op d'r plek zat. Toen de beslissing genomen om haar bij De Boetzelaer te laten zwemmen.' 'Totaal geen spijt om iedere woensdag van Ypenburg naar Monster te moeten gaan', gaat Miranda verder. 'Mijn kleine meisje dat bang was voor water is in een korte periode naar bad 2 gegaan. Ze is van een angsthaas tot een zelfverzekerd typetje in het water gegaan, dankzij het geduld en goede handelingen van de badjuffen en meesters! Ik hoop oprecht dat het zwembad in de toekomst weer zal openen!'

Trouwfeest in het zwembad







'Wij hebben als eerste het zwembad voor een privéfeest afgehuurd. In mei 1989 gingen we verloven en hebben op 27 mei daar een topfeest gegeven. Ook voor ons trouwfeest hebben we het zwembad toen afgehuurd. Dit was 26 juni 1993. En natuurlijk heb ik er zelf leren zwemmen. Ook mijn oudste 3 kids hebben er hun diploma behaald', laat Sandra van Gessel weten. 'Morgen zou mijn jongste dochter er afzwemmen en mijn één na jongste mocht gisteren voor het eerst even proberen in badje 5', gaat Sandra verder. 'Hij vond het super gaaf. Onbegrijpelijk dat we er gisteren om 17.30 uur klaar waren met de laatste zwemles. De zwemjuf van mijn dochter vertelde haar nog dat ze er 25 jaar werkte. Vanmorgen toen ik haar vertelde dat ze misschien niet af zou gaan zwemmen zei ze dat het belangrijkste was dat er niemand dood was gegaan en dat ze het zo zielig vind voor haar juf!'

Discozwemmen







'Altijd leuke kinderfeestjes gehad en discozwemmen. Dit is een stukje jeugd wat we moeten achterlaten', schrijft Evelien van Buren. De dochter van Melissa Barnhoorn maakte in januari een vlog over haar zwemles in De Boetzelaer.



Heb jij ook leuke herinneringen aan het zwembad? Heb je foto's of misschien zelfs wel een filmpje dan kan je dat met ons delen. We maken een compilatie op omroepwest.nl. Als je een herinnering, foto of filmpje instuurt dan geef je ons toestemming om het te publiceren. Je kan dat doen via online@omroepwest.nl