Geld voor inzamelingsactie zwembad Boetzelaer stroomt binnen

MONSTER - De inzamelingsactie van de Monsterse Richelle Mallee voor het afgebrande zwembad De Boetzelaer heeft inmiddels meer dan 16.000 euro opgebracht. Het geld wordt gebruikt voor speeltoestellen in het nieuw te bouwen zwembad. Dat heeft de directeur van de Boetzelaer aan Mallee laten weten.

Zwembad de Boetzelaer werd donderdag verwoest door een grote brand. Bloemiste Richelle Mallee lag nog in bed toen ze via haar telefoon het nieuws vernam. ‘Ik hoopte nog dat het meeviel, maar zag al snel dat er niks meer van het zwembad over was.’ Vanuit haar bed besloot de Monsterse een inzamelingsactie op poten te zetten. Als kind kwam Mallee vaak in het zwembad en ook nu was ze er nog regelmatig te vinden omdat ze de bloemen in het zwembad verzorgde. Hierdoor kon ze van dichtbij de renovatie van het zwembad volgen. ‘Het was zo mooi geworden, zo zonde dat het nu allemaal weg is.’

Via de website Getfunded stroomden de euro’s al snel binnen en het streefbedrag is al een aantal keer naar boven bijgesteld. Mallee houdt de inzameling open, zolang de donaties binnenkomen. Volgens haar zijn de reacties overweldigend: ‘Ik hoor alleen maar positieve geluiden, iedereen is geschrokken van de brand en hoopt dat er snel een nieuw zwembad komt’.



Hart onder de riem

Met de actie hoopt Mallee alle betrokkenen een hart onder de riem te steken. ‘Het is niet alleen zonde dat het zwembad weg is, maar het personeel is ook persoonlijke spullen kwijtgeraakt. Je laat het daar liggen en verwacht niet dat de volgende dag alles weg is.’

Over de bestemming van het ingezamelde geld is al contact geweest met de directeur van De Boetzelaer Peter Wielaart. ‘Hij heeft laten weten dat het gebruikt wordt voor nieuwe speeltoestellen in het zwembad. Natuurlijk is het geld niet genoeg om alle schade op te vangen, maar dit is een mooie bestemming.’

Kort na de brand liet directeur Wielaart al weten dat hij De Boetzelaer zo snel mogelijk weer wil herbouwen.