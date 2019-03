HBS afgedroogd in degradatieduel met Hercules

REGIO - Het Haagse HBS blijft de rode lantaarndrager van de derde divisie zondag. In een inhaalronde hadden de mannen van trainer Marcel Koning het tegen het Utrechtse Hercules, dat ook in de gevarenzone bivakkeert, enorm moeilijk. HBS kreeg met maar liefst 5-0 klop. Ook Westlandia ging hard onderuit. Die ploeg verloor met dezelfde cijfers, maar dan van OFC.

HBS keek bij de rust al tegen een 2-0 achterstand aan en had weinig in te brengen bij Hercules. In de tweede helft werd er door de Hagenaars wel wat meer druk gezet, maar was het Hercules dat de marge eigenlijk alleen maar groter wist te maken. De Utrechters liepen uit tot 5-0.

Quick kan wel met een goed gevoel terugkijken op het inhaalweekend. Op bezoek bij het Zeelandse GOES zegevierde de Haagse formatie met 1-2. Frank van der Heiden zette Quick vlak voor rust op voorsprong. Via een vrije trap trok de thuisploeg de stand weer gelijk. Marc Boshoff schoot 'de Haantjes' uiteindelijk toch nog naar de overwinning. Hij was het scherpste na een inzet van Van der Heiden en schoot in de rebound raak.

Ook bij het duel van Westlandia tegen OFC werd er in de eerste helft al behoorlijk wat gescoord, drie keer. En die drie goals waren allemaal voor OFC. De openingstreffer was een eigen doelpunt van Westlandia. In het tweede bedrijf werd de schade nog groter: 5-0.

Scoreverloop Hercules - HBS 5-0 (2-0):



1-0 Blöte

2-0 Fonville

3-0 Vlug

4-0 Vlug

5-0 Ould-Chikh

0-1 Van der Heiden

1-1 Tawfik

1-2 Boshoff

Doelpuntenmakers OFC - Westlandia niet bekend.