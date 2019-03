Deel dit artikel:













Maandag code geel: windstoten tot 100 kilometer per uur Wandelaars lopen tegen de wind in op het strand. (Foto archief)

REGIO - Als je maandagochtend naar je werk gaat, dan moet je rekening houden met zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Met name langs de kust kunnen windstoten voorkomen tot honderd kilometer per uur. Ook verderop in de regio gaat het stevig waaien, met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

KLM heeft maandag 72 vluchten geannuleerd. Dat komt doordat de Kaagbaan momenteel niet in gebruik is, waardoor er minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Op Rotterdam/The Hague Airport worden volgens een voorlichter geen vluchten geannuleerd. Code geel is van kracht van 5:00 uur tot 14:00 uur. Pas in de loop van de middag neemt de wind langzaam af.