Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pas op! Windstoten tot 100 kilometer per uur, check de files KNMI heeft code geel afgegeven. | Foto: ANP

REGIO - Als je maandagochtend naar je werk gaat, dan moet je rekening houden met zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Met name langs de kust kunnen windstoten voorkomen tot honderd kilometer per uur. Ook verderop in de regio gaat het stevig waaien, met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Het onstuimige weer heeft maandagochtend al vroeg voor problemen op de weg gezorgd. Op de A4 hing bij de Beneluxtunnel een matrixbord los. Daardoor was de linkertunnelbuis richting het zuiden dicht. Inmiddels is de tunnel weer vrijgegeven. Kijk hier voor de files.





KLM heeft 72 vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Dat komt doordat de Kaagbaan momenteel niet in gebruik is, waardoor er minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Op Rotterdam/The Hague Airport worden volgens een voorlichter geen vluchten geschrapt. KLM heeft 72 vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Dat komt doordat de Kaagbaan momenteel niet in gebruik is, waardoor er minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Op Rotterdam/The Hague Airport worden volgens een voorlichter geen vluchten geschrapt. Code geel duurt zeker nog de hele ochtend. Pas in de loop van de middag neemt de wind langzaam af.