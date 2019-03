Pegida: 'actie is kritiek op demonstratiebeleid burgemeester Krikke'

DEN HAAG - Het neerzetten van een spandoek en een pop bij de As-Soennah-moskee in Den Haag, is bedoeld om het demonstratiebeleid van burgemeester Krikke aan de kaak te stellen. Dat laat Edwin Wagensveld van de anti-islam-beweging Pegida weten. De organisatie bevestigt tegenover Omroep West het spandoek en de pop te hebben neergezet. Het bestuur van de moskee is van plan om maandag aangifte te gaan doen.

Pegida zegt al geruime te willen demonstereren bij de Haagse moskee aan de Fruitweg, maar kreeg daar nooit toestemming voor. In november en juni vorig jaar werden demonstraties op die locatie door de gemeente Den Haag verboden. De rechter stelde de gemeente in het gelijk. De demonstranten kregen toen de Koekamp aangeboden als alternatieve plek. 'We proberen om normaal overleg te plegen met burgemeester Krikke, maar zij is tot niks bereid. Hier moet echt een oplossing voor komen', zegt de woordvoerder van de anti-islam-organisatie.

Met het plaatsen van een pop en een spandoek met een beledigende tekst over de profeet Mohammed, wil Pegida dan ook vooral de onvrede uiten over het demonstratiebeleid van de gemeente. Wagensveld wijst naar Utrecht, waar Pegida op 5 oktober wel toestemming kreeg om te demonsteren voor een moskee. Overigens was dit eenmalig. Op 22 oktober werd een tweede demonstratie bij een moskee ook in Utrecht verboden.



Meer acties in Den Haag

Het is de anti-islam-organisatie naar eigen zeggen niet eens specifiek om de As-Soennah moskee te doen. 'Wij willen kunnen demonstreren bij een moskee in Den Haag. Het maakt niet zoveel uit bij welke', zegt Wagensveld. Waarbij hij wel wil opmerken dat As-Soennah wat hem betreft slecht bekend staat: 'besnijdenis en haat-imams zijn daar aan de orde van de dag', voegt hij eraan toe.

Pegida is vast van plan om de komende weken meer van dit soort acties te ondernemen, zolang Krikke haar beleid niet aanpast. Wagensveld zegt overigens niet te begrijpen waar alle commotie vandaan komt, omdat er volgens hem niets is gebeurd dat in strijd is met de wet. 'Het spandoek en de pop stonden op de openbare weg en dus niet tegen het gebouw van de moskee aan, dus ik snap de ophef niet', zegt hij.



Moskee doet aangifte: 'dit is een aanval op de hele moslimgemeenschap'

Het bestuur van de As-Soennah moskee ziet dat anders en wil maandag aangifte gaan doen. 'Deze actie is heel duidelijk gericht tegen onze stichting. Het is een directe aanval. Een aanval op de profeet is niet alleen een aanval op onze moskee; het is een aanval op de hele moslimgemeenschap in Nederland', zegt Abedelhamid Taheri van de moskee. Taheri zegt steunbetuigingen te hebben ontvangen vanuit heel Nederland.

