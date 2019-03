Haagse burgerbeweging wil nieuwe eigenaar Eneco worden

DEN HAAG - Burgerbeweging Den Haag Fossielvrij heeft zich zondag op de valreep gemeld als kandidaat-koper voor energiebedrijf Eneco. Het bedrijf is nu nog eigendom van 53 Nederlandse gemeenten, maar zal via een veilig worden verkocht aan de hoogste bieder. Potentiële kopers konden zich kenbaar maken tot zondag 18:00 uur.

'We willen niet dat Eeneco in handen valt van grote multinationals als Shell of Total', zegt Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij. De burgerbeweging wil het energiebedrijf kopen, omdat men denkt dat warmte daarmee betaalbaar kan blijven en bovendien afkomstig van lokale duurzame bronnen. Den Haag Fossielvrij is alleen geïnteresseerd in het Haagse warmtenet van Eneco. Het gedeelte dat niet Haags is wil de beweging verkopen, net als de electriciteitstak.

' Het is niet naïef om te denken dat wij een reëele kans maken', zegt Oudshoorn. Via crowdfunding wil hij het geld bij elkaar zien te krijgen. Dat geld zou moeten komen van bijvoorbeeld pensioenfondsen, waterschappen en publieke netwerkbedrijven. Er zijn volgens Oudshoorn genoeg netwerkbedrijven die hun investeringsportefeuille willen vergroenen.

Veiling kan jaar duren





Voor zover bekend hebben alleen Shell/PGGM en Total zich gemeld als geïnteresseerde partijen voor Eneco. De veiling wordt begeleid door de Amerikaanse zakenbank Citigroup en kan wel een heel jaar gaan duren. Naar schatting is Eneco drie tot vier miljard euro waard.