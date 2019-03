Islamitische organisaties: 'Krikke moet meer doen tegen moslimhaat'

DEN HAAG - Ruim vijftig Islamitische organisaties in de Haagse regio vinden dat burgemeester Krikke van Den Haag meer actie moet ondernemen om de moslimgemeenschap te beschermen. Dit zeggen zij naar aanleiding van de actie zondag bij de As-Soennah-moskee, waarbij twee poppen en een spandoek voor het gebouw werden geplaatst, waarmee de profeet Mohammed werd beledigd.

Anti-moslimorganisatie Pegida zegt achter de actie te zitten. Op camerabeelden die in het bezit zijn van Omroep West, is te zien hoe drie mannen uit een witte bestelbus stappen en het bord en de poppen bij de moskee neerzetten. Dat gebeurde kort na 5:00 uur in de ochtend. Vertegenwoordigers van de islamitische organisaties kwamen zondagavond bij elkaar in de moskee. In een gezamenlijke verklaring laten zij weten de actie ' in de krachtigste termen te veroordelen'. Koepelorganisaties FIO en SIORH spreken van een ' zeer laffe wandaad'.

'Als vertegenwoordigers van de Haagse moslimgemeenschap eisen wij van de verantwoordelijke autoriteiten, in het bijzonder van de Haagse burgemeester, dat zij in duidelijke en niet mis te verstane woorden stelling nemen tegen deze afschuwelijke daad. Wij roepen de overheid op om alle middelen in te zetten om de moslimgemeenschap beter te beschermen, de daders op te sporen en te berechten', laten de organisaties weten in een verklaring. Wat hen betreft moet de overheid hiermee laten zien dat moslimhaat in dit land niet getolereerd wordt en keihard wordt afgestraft.

Organisaties voelen zich niet genoeg gesteund door burgemeester





Burgemeester Krikke reageerde zondagmiddag met afschuw op het nieuws. 'In Den Haag hebben we het recht met elkaar van mening te verschillen, maar wel binnen de kaders van de wet en met respect voor elkaars denkbeelden, zonder dat we elkaar daarbij onnodig kwetsen en pijn doen', is haar reactie.

De Islamitische organisaties in de Haagse regio voelen zich niet erg gesteund door Krikke. 'Het woord afschuw hebben we vaker gehoord. Het wachten is nu op de volgende daad. Het zou heel anders zijn geweest wanneer zij naar de moslimgemeenschap toe zou zijn gekomen en gezegd zou hebben: hier ben ik!", zegt een woordvoerder van de organisaties.

