Brand in electriciteitsruimte bij tuinbouwbedrijf Wateringen

Brand aan het Middenzwet in Wateringen I Foto: District 8

WATERINGEN - Aan het Middenzwet in Wateringen heeft zondagavond een brand gewoed in een hoogspanningsruimte van Westland Infra. Omdat het gebouwtje naast een tuinbouwbedrijf staat, heeft de brandweer uit voorzorg twee tankautospuiten ingezet.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een verdeelstation. Vrijwel direct daarnaast had de tuinder zijn bedrijf met in de buurt een warmtekrachtkoppeling en een dieseltank. ' Eerste prioriteit was om ervoor te zorgen dat het vuur niet zou overslaan op de dieseltank', zegt de brandweer.

Na enige tijd was het vuur onder controle en was het wachten op een medewerker van Westland Infra met een sleutel van het verdeelstation, zodat de brand geblust kon worden.