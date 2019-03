Het ruikt naar rotte eieren in Delft en Midden-Delfland; stank komt uit de Botlek

De Oude Delft in Delft (Foto: Omroep West)

MIDDEN-DELFLAND - Inwoners van onder meer Schipluiden, Delft en Leiden klagen zondagavond over een rotte eierenlucht. Anderen omschrijven de penetrante geur als een chemische lucht. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in totaal zestig stankklachten uit de regio binnengekregen.

De stank wordt volgens de dienst veroorzaakt door affakkelen na een storing bij Esso in de Botlek. De meeste klachten kwamen halverwege de avond binnen. Daarna nam het aantal nieuwe klachten af. Een woordvoerster van Esso Nederland zegt dat het gaat om een storing in een zwavelfabriek. Om de fabriek af te sluiten is het nodig om af te fakkelen. Dat meldt RTV Rijnmond.

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond handelt Esso het incident zelf af. De DCMR Milieudienst Rijnmond is slechts in kennis gesteld.