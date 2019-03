Hond vergiftigd in de Haagse wijk Ypenburg

DEN HAAG - In Ypenburg is afgelopen vrijdag een hond overleden nadat het dier een stuk vergiftigde kip had gegeten.

De eigenares van de viervoeter liet haar hond vrijdagavond uit. De hond heeft op de Rijswijkse Landingslaan het vlees gevonden en opgegeten. Dit bleek achteraf vergiftigd te zijn.

In een Facebookbericht op de pagina 'Ypenburg Den Haag' worden bewoners uit de wijk gewaarschuwd om goed uit te kijken. Meerdere bewoners meldden dat zij stukken vlees hadden gevonden langs het water. Ook op de Lindberghlaan zijn resten kip aangetroffen.

Vergiftiging is aannemelijk





Volgens de dierenarts van de hond is het aannemelijk dat het dier vergiftigd is. 'In de maag zijn resten van een kippenkarkas aangetroffen. Dit is niet door de eigenaar gegeven, dus het is waarschijnlijk dat ze tijdens een wandeling ergens heeft gegeten.' aldus de dierenarts. 'De klachten en het snelle verloop zijn niet te verklaren door het eten van de kippen resten zelf, dus vergiftiging is waarschijnlijk.'

Dierenarts Jacob van Nijhuis verteld hetzelfde. 'Waarschijnlijk zat er rattengif in het vlees en daardoor is het beest overleden.' Van Nijhuis raadt wijkbewoners tijdelijk aan hun honden aan te lijnen tijdens het uitlaten en goed uit te kijken wat hun honden doen.