West Wekker: Pas op voor zware windstoten Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Goedemorgen! Als jij straks naar je werk gaat op de fiets of met de auto: houd de handen goed aan het stuur, want het gaat stevig waaien vandaag. Patrick Roest heeft gisteravond zijn wereldtitel allround geprolongeerd en hondenbezitters in de Haagse wijk Ypenburg zijn gewaarschuwd: waarschijnlijk is er een hond vergiftigd.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Met name langs de kust kunnen windstoten voorkomen tot honderd kilometer per uur. KLM heeft in totaal 72 vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Dat komt doordat de Kaagbaan momenteel niet in gebruik is, waardoor er minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Op Rotterdam/The Hague Airport worden volgens een voorlichter geen vluchten geschrapt. Na 14:00 uur vanmiddag neemt de wind langzaam af.

Woon je in Ypenburg en maak je straks een wandelingetje met de hond, houd hem dan voor de zekerheid aangelijnd en let heel goed op. Gisteravond werd bekend dat er afgelopen vrijdag een hond is overleden, nadat het dier een stuk vergiftigde kip had gegeten. Het lijkt erop dat er rattengif in het vlees zat en het dier daardoor is overleden.





Beeld: MeteoGroup Het weer : het waait niet alleen heel hard, het gaat het ook nog regenen. Vanmiddag als de wind gaat liggen dan wordt het ook droog en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt vandaag een graad of tien. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

Treinen hadden in 2018 minder vaak lange vertragingen dan in 2017. Dat schrijft De Telegraaf op basis van cijfers van ProRail. 4 procent van alle ritten had tien minuten vertraging of meer. In 2017 was dat 5 procent. In totaal is volgens de cijfers van ProRail 2,5 procent van de treinen uitgevallen.

Het aantal Automatische Externe Defibrillators (AED's) en burgerhulpverleners is de afgelopen jaar flink gestegen. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu 45 procent meer AED's, dat aantal is opgelopen naar 18.000. Van deze apparaten is 70 procent 24 uur per dag te gebruiken.

Patrick Roest heeft gisteravond in Calgary zijn wereldtitel allround geprolongeerd. De 23-jarige schaatser uit Lekkerkerk stelde op de 10.000 meter op overtuigende wijze zijn tweede eindzege in deze vierkamp veilig. Met een goed opgebouwde race, tegen ploeggenoot Sven Kramer in de laatste rit, hield hij de Noor Sverre Lunde Pedersen ruimschoots onder zich.

Vanavond op TV West: Johan gaat scheiden

In Johan gaat Scheiden duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Tien afleveringen lang gaat Johan scheiden: afval scheiden. Elke aflevering staat er een afvalstroom centraal zoals plastic, papier, glas, textiel en gft-afval. Maar komt al ons gescheiden afval niet toch op een grote hoop terecht? Johan zoekt het voor je uit! Johan gaat Scheiden wordt iedere vrijdag uitgezonden vanaf 17:00 uur. Wij wensen je een fijne maandag!