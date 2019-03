Deel dit artikel:













Afsluiting Koningstunnel leidt niet tot verkeerschaos Verkeersdrukte Laan van Nieuw Oost-Indië (beeld: Omroep West)

DEN HAAG - De afsluiting van de Koningstunnel in het centrum van Den Haag heeft in de maandagochtendspits niet tot een verkeerschaos geleid. Op de wegen direct rond de tunnel was het stiller dan normaal, op de aangegeven omleidingsroutes was het extra druk, maar zonder dat het verkeer totaal vastliep. Dat constateerde Omroep West bij een rondgang langs de verschillende locaties.

De Koningstunnel is zeven maanden dicht voor een grondige renovatie. De gemeente Den Haag heeft verschillende maatregelen genomen om het verkeer gedurende die tijd in goede banen te leiden.



De ervaring met eerdere afsluitingen leert dat het vaak de eerste dagen drukker is, en dat daarna mensen gewend zijn aan de afsluiting en de omleidingen.