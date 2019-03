Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Lijsttrekker: Lies van Aelst van de SP Lies van Aelst, lijsttrekker SP Zuid-Holland I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. De komende tijd stellen wij de lijsttrekkers aan je voor. De 30-jarige Lies van Aelst uit Gorinchem staat op de eerste plek van de SP-lijst. Van Aelst is sinds 2007 Statenlid in Zuid-Holland. De politica is ook historicus en werkt in het dagelijks leven als adviseur en onderzoeker voor de Wethoudersvereniging. 'De provincie is niet het meest sexy orgaan', zegt de lijsttrekker. 'Maar je kunt toch echt wel iets veranderen in de provincie.'



Wil je meer verhalen zien van De Lijsttrekker? Wil je meer verhalen zien van De Lijsttrekker? Bekijk ze hier.