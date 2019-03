Hartstichting in actie vanwege te weinig Haagse burgerhulpverleners

DEN HAAG - Den Haag heeft te weinig burgerhulpverleners die in actie komen als iemand reanimatie nodig heeft. Hoewel landelijk gezien het aantal AED's en burgerhulpverleners stijgt, lopen de grote steden achter. Het probleem is vooral de spreiding van mensen die weten wat ze moeten doen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. In bepaalde delen van Den Haag zijn er te weinig en daarom werft de Hartstichting actief mensen die burgerhulpverleners willen worden.

GGD Haaglanden en de Hartstichting hebben het afgelopen jaar veel werk gemaakt van een degelijke spreiding en dekking van AED's en burgerhulpverleners. 'De GGD Haaglanden en de Hartstichting begonnen met minder dan tweeduizend burgerhulpverleners in Haaglanden en zitten nu rond de 7.500', aldus de GGD Haaglanden. Zij hebben zich aangemeld bij het speciale hulpsysteem waarbij ze een seintje krijgen als er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

Eén procent van de bevolking moet burgerhulpverlener zijn. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat de meeste Haagse wijken onder dat percentage zitten.



Met elkaar een defibrillator kopen

Het afgelopen jaar nemen veel buurtbewoners het initiatief om buren te mobiliseren om met elkaar een defibrillator te kopen. Vorig jaar voorjaar begonnen Jaap en Mieke Bakker uit de Tomatenstraat zo'n initiatief. 'Aanleiding was dat ik een hartstilstand kreeg. Gelukkig heeft mijn vrouw goed gehandeld, waardoor ik geholpen werd', vertelt Jaap Bakker uit Den Haag. 'Maar als dat achter de rug is, denk je: Wat als het weer een keer gebeurd?'

Jaap en zijn vrouw Mieke begonnen via BuurtAED.nl van de Hartstichting een actie en gingen deur aan deur bij hun buurtbewoners. 'Het is bijzonder dat het is gelukt', vertelt Mieke Bakker. 'We wonen in de stad waar mensen graag op zichzelf zijn en je kent elkaar niet. Het lukte ook niet in één keer om iedereen zover te krijgen dat ze geld geven voor een gezamelijke AED.'



Voelt veiliger

Van de honderd buurtbewoners doen er uiteindelijk zeventig mensen mee. Ieder geeft 25 euro. Nu de defibrillator in de straat hangt, voelt het voor hartpatiënt Jaap veel veiliger. 'Maar het is niet alleen voor Jaap', zegt Mieke. 'Iedereen kan een hartstilstand krijgen, of je nou jong of oud bent. En dan zijn de eerste zes minuten heel belangrijk. Dus ik zou iedereen aanraden ook via BuurtAED.nl een AED te kopen en mee te doen.'

