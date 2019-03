Eerste lijsttrekkersdebat Provinciale Statenverkiezingen op Radio West

REGIO - In Studio Haagsche Bluf op Radio West wordt vanavond van 18.00 tot 19.00 uur het eerste lijsttrekkersdebat gehouden voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De lijsttrekkers van 50PLUS, DENK, NIDA, Forum voor Democratie, Code Oranje en Lokale Partijen Zuid-Holland gaan vanavond met elkaar in debat.

Onder leiding van presentator Tjeerd Spoor debatteren de zes lijsttrekkers over drie verschillende onderwerpen: woningbouw, bereikbaarheid en energietransitie. Hoe kan de provincie zorgen voor voldoende woningen in Zuid-Holland? Hoe moet de provincie de bereikbaarheid in Zuid-Holland verbeteren? En hoe kan de provincie bijdragen aan de energietransitie? Luister vanavond vanaf 18.00 uur live mee naar dit eerste verkiezingsdebat op Radio West.

Op 11 maart is het tweede lijsttrekkersdebat op Radio West. Dan kruisen de politici van VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren de degens. Op 18 maart is het derde en laatste lijsttrekkersdebat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Dan gaan de lijsttrekkers van PVV, CDA, D66, PvdA en SP met elkaar in debat.



Lijsttrekkersdebat op TV West

Op 18 maart kun je vanaf 18.00 uur ook naar TV West kijken voor het lijsttrekkersdebat. Het debat wordt door Omroep West en RTV Rijnmond georganiseerd.

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in Zuid-Holland. Omroep West pakt uit met verhalen, reportages en debatten vooraf en tijdens de verkiezingen. En we helpen je bij het maken van een keuze op wie je straks kunt stemmen. Lees alles hierover op onze speciale verkiezingspagina.

