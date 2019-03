A44 van Leiden naar Den Haag drie nachten dicht

REGIO - De A44 en N44 vanuit Leiden richting Den Haag worden drie nachten geheel afgesloten vanwege werkzaamheden aan de openbare verlichting en het snoeien van de haag in de middenberm. Van maandag tot donderdag zijn alle rijstroken dicht tussen 21.00 uur en 5.00 uur.

De werkzaamheden vinden plaats tussen Transferium 't Schouw bij Leiden en de kruising met de N14 in Wassenaar. Weggebruikers richting Den Haag worden omgeleid en moeten rekening houden met een extra reistijd van tien tot dertig minuten. Verkeer van Leiden naar Wassenaar wordt omgeleid via de N206 en de N441. Automobilisten die richting Den Haag willen, worden omgeleid via de N206 door Leiden naar de A4. Verkeer vanuit Wassenaar moet door Voorschoten naar de A4. Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Tijdens de nachtelijke afsluitingen rijden er richting Den Haag ook geen bussen over de A44. De werkzaamheden zijn onderdeel van het onderhoudsprogramma dat Rijkswaterstaat in de provincie Zuid-Holland in 2019 uitvoert.