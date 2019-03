Deel dit artikel:













Vier jaar cel en tbs voor man die Russische Julia doodde en in stukken zaagde Andrei K.| Tekening: Omroep West/ Theresa Hartgers

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft Andrei K. (41) veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor het doden van zijn vrouw Julia Chernyshova (30). In januari vorig jaar bracht hij haar in hun huis op Scheveningen om het leven. Het lichaam van zijn vrouw zaagde hij in stukken en daarna verstopte hij het in een kist met aarde op het balkon.