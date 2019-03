Drie verdachten aangehouden voor autobranden Voorburg

VOORBURG - De politie heeft zaterdag drie verdachten aangehouden voor meerdere autobranden en vernielingen in Leidschendam-Voorburg. De aanhoudingen zijn maandag bekendgemaakt. Het gaat om drie verdachten van 18, 19 en 22 jaar. Waar ze vandaan komen, is niet bekendgemaakt.

De verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie kan verder niets zeggen over de zaak. 'De politie is voorlopig terughoudend met het delen van informatie over deze aanhoudingen.'

Het is al een paar weken onrustig in Voorburg en Leidschendam. Er gingen zeker zes auto's in vlammen op, en ook een haspelwagen moest het ontgelden. Her en der werden brievenbussen opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk.



Auto in beslag

De politie nam zaterdag in de Van Everdingenstraat in Voorburg een auto in beslag. Toen wilde de politie niet zeggen of er mensen waren aangehouden. In diezelfde straat werd eerder een portiek ontruimd, omdat er in een van de kelderboxen 'een verdacht object' was gevonden.

Een explosievenverkenner van de politie nam het object in beslag. Wat het precies was, is niet bekendgemaakt.