Eis: 2,5 jaar cel voor corrupte Zoetermeerse agent

ZOETERMEER - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 2,5 jaar tegen de 63-jarige Johannes B. uit Zoetermeer. B. lekte als politie-inspecteur informatie uit het politiesysteem. Hij verstrekte gegevens over tientallen personen, die vaak afkomstig waren uit het crimineel milieu, aan een aangetrouwd familielid uit Brabant.

Tegen het familielid eist het OM een celstraf van twintig maanden. Het lekken gebeurde tussen januari 2015 en oktober 2017. Tijdens de zitting maandag bij de Haagse rechtbank erkende de politieman, die inmiddels ontslagen is, dat hij voor de echtgenoot van zijn nichtje had gesnuffeld in de politiesystemen. Het familielid wilde weten of hij in de politiesystemen stond.

Bovendien vroeg de Brabander naar gegevens over 39 andere personen, bijvoorbeeld of ze op de opsporingslijst stonden. 'Ik zag er geen kwaad in,' zei de voormalige inspecteur tegen de rechtbank. Het was volgens hem allemaal een vriendendienst aan zijn familielid: 'ik heb er nooit geld voor gevraagd.' Hij printte de documenten en bracht die dan naar Raamsdonksveer, waar het Brabantse familielid woonde.



Honderden euro's en kleding

Het OM gaat ervanuit dat de Zoetermeerse agent wel degelijk een vergoeding heeft gekregen voor het lekken van informatie. Het Brabantse familielid zou hem enkele honderden euro’s en kleding gegeven hebben.

Tijdens de zitting wist B. zich sommige dingen niet meer te herinneren. Tijdens het eerdere verhoor bij de Rijksrecherche had hij verklaard dat andere agenten via zijn computer mogelijk ook vertrouwelijke informatie hadden opgevraagd. Hij liet zijn computer namelijk open staan als hij een pauze nam. De officier van justitie beschuldigde de ex-inspecteur van corruptie en schending van zijn beroepsgeheim. 'We moeten ervan uit kunnen gaan dat politieagenten betrouwbaar en onkreukbaar zijn,' meende zij. De uitspraak volgt over twee weken.