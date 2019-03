Omroep West-documentaire Fitgirl op landelijke televisie

DEN HAAG - Vijfentwintig uur per week trainen, kilo's kip, ontbijten met broccoli, appeldagen en 27 eieren op één dag. Cardio om vijf uur in de ochtend en dan ook nog voor de klas staan. Robin Molenaar uit Den Haag deed het allemaal om hét perfecte lichaam te krijgen. Programmamaker Annelies Dijkman volgde haar tien maanden lang. De documentaire die dat opleverde, Fitgirl, is dinsdagavond te zien op NPO 3. Eerder werd de film al uitgezonden bij Omroep West.

'Ik vond het ongelooflijk, hoe houdt ze dit vol? Ik heb met pure verbazing en fascinatie deze tien maanden gevolgd, het was mentaal en fysiek een rollercoaster. Voor ons allebei,' aldus Dijkman.

Robin Moolenaar is juf in groep 8 op basisschool Het Volle Leven in Den Haag. Drie jaar geleden verloor ze haar moeder aan kanker. Toen het duidelijk werd dat haar moeder deze ziekte niet ging overleven, heeft ze Robin de opdracht gegeven om iets te gaan doen waar ze gelukkig van werd. Ze woog toen 90 kilo en was niet blij met zichzelf. Zodoende ging Robin aan zichzelf werken om fitter te worden en deed ze mee met het NK Bikinifitness.



Rauwe werkelijkheid

In 'Fitgirl' ziet de kijker de rauwe werkelijkheid van deze sport en levensstijl, die niet alleen maar gaat om de buitenkant. De film is opgenomen in de documentaireprogrammering van de KRO-NCRV. Op dinsdag om 21.15 is de film te zien op NPO 3.

LEES OOK: De strijd naar een perfect lichaam: 'Niemand kan zeggen dat ik geen discipline heb'





BEKIJK DE TRAILER: