Haagse douanier (37) aangehouden voor witwassen

DEN HAAG - Een 37-jarige douanier uit Den Haag is maandag aangehouden op verdenking van witwassen. Hetzelfde geldt voor twee collega's uit Rotterdam (31) en Schiedam (34), meldt het Openbaar Ministerie. Het drietal wordt momenteel verhoord.

De mannen zijn allemaal werkzaam in het Rotterdamse havengebied. Ze werden opgepakt na het doorzoeken van drie woningen en een bedrijfspand in januari. Daarop startte het OM in Rotterdam een onderzoek, 'omdat er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van de verdachten, die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten'.

