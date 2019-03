Leidse sportclubs bang voor minder inkomsten op nieuwe locaties

LEIDEN - Leidse sportverenigingen maken zich zorgen over hun kantines en businessclubs. De verenigingen zijn blij dat de gemeente een sporthal, zwembad en ijsbaan gaat bouwen, maar in die plannen is geen ruimte meer voor een eigen kantine of opbergruimte. Basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden zit nog in onzekerheid of haar businessclub terug kan komen in de nieuwbouw.

Bij Gymsport Leiden, één van de grootste Leidse verenigingen, maken ze zich vooral zorgen over hun toekomstige vergader -en opslagruimtes. 'Kijk, hier kunnen we vergaderen of gezamenlijk even wat eten als het zo uitkomt.' Arthur Haasbroek laat de ruimtes bij de 3 Octoberhal zien die de club nu huurt van de gemeente Leiden.

Als de nieuwe 5 Mei-hal klaar is, verhuist Gymsport Leiden naar de hal die ook ZZ Leiden zal gaan gebruiken. 'Het idee is nu dat daar een aantal gezamenlijke ruimtes komt, maar we hebben het liefst onze eigen ruimtes. Die hebben ook een belangrijke sociale functie.'



'Broodnodige extra inkomsten'

Diezelfde functie heeft ook de kantine van diverse clubs, en ook die zal gaan verdwijnen. 'Bovendien zorgt zo'n kantine vaak voor de broodnodige extra inkomsten van een club', weet Haasbroek.

En ook bij ZZ Leiden zijn er zorgen over de toekomst van de businessclub. 'Die is voor ons heel belangrijk', zegt Niek van Bemmel van de basketbalvereniging. 'Naast de ticketverkoop is die businessclub één van onze grootste bronnen van inkomsten, want we zijn erg afhankelijk van sponsoren. Het is dus belangrijk dat we hen de juiste faciliteiten kunnen bieden.'



Per wedstrijd huren

Maar het is nog onduidelijk of dat wel kan in de toekomst. 'Een aantal ruimtes in de nieuwe hal krijgt een gemeenschappelijk belang en die moeten we dan per wedstrijd gaan huren. Of dat allemaal voldoet aan onze wensen, weten we nog niet.' In april hopen de verenigingen meer duidelijkheid van de gemeente Leiden te krijgen over hun toekomst.

