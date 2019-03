Deel dit artikel:













Burgemeester Krikke: 'Geen ruimte voor demonstratie Pegida' Protestmars Pegida in Den Haag (archief) | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het is uitgesloten dat Pegida alsnog kan demonstreren bij de As Soennah-moskee in Den Haag. Gezien de 'sfeer van provocatie en confrontatie' waarmee de demonstraties zijn omgeven, 'moet de politie rekening houden met ernstige wanordelijkheden', zegt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke. Dan biedt de betreffende locatie voor de As Soennah-moskee 'nauwelijks werkruimte voor de politie in geval van ongeregeldheden'.

De anti-islamiseringsbeweging Pegida is verantwoordelijk voor een actie bij de As Soennah-moskee, afgelopen zondag. Er werd door actievoerders een kwetsend spandoek en een etalagepop bij de moskee geplaatst. Pegida zegt door te gaan met dit soort acties zolang burgemeester Krikke het verbiedt bij de moskee te demonstreren. 'De burgemeester heeft geen enkel oordeel over de inhoud van een demonstratie', zegt de woordvoerder. 'Zij toetst, rekening houdende met het gemeentelijk demonstratiebeleid, een kennisgeving louter aan de gronden van de Wom (Wet openbare manifestatie, red.). Die kent drie criteria: volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde.'

Vrezen voor wanordelijkheden Door eerdere ervaringen in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ging de gemeente uit van een provocatieve demonstratie en moest men vrezen voor wanordelijkheden. Daarom bood de burgemeester Pegida meerdere alternatieve locaties om te demonstreren. Niet alleen de Koekamp bij het Malieveld, maar ook het Rabbijn Maarssenplein, vanwaar eventuele demonstranten zicht hebben op een moskee. De rechter heeft deze besluiten van de burgemeester bekrachtigd. De stichting van de moskee gaat dinsdagmiddag aangifte doen. De Federatie Islamitische Organisaties zegt dat ze zich niet gehoord voelen door gemeente en OM. 'We hebben steeds aan de bel getrokken bij bedreigingen of andere provocaties, maar daar is niks mee gedaan'.

'Incidenten zijn nooit helemaal uit te sluiten' Volgens de woordvoerder is er echter regelmatig overlegd met de moskeeën. Deze zijn bekeken op veiligheidsrisico's en hebben adviezen gekregen over beveiligingsmaatregelen. 'Tegelijkertijd is er het besef dat incidenten nooit helemaal zijn uit te sluiten', aldus de woordvoerder van burgemeester Krikke. LEES OOK: Islamitische organisaties: 'Krikke moet meer doen tegen moslimhaat'