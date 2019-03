Boerenbruiloft van burgemeester loopt uit op écht huwelijksaanzoek

SASSENHEIM - Dat burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen maandag zou trouwen met haar levenspartner Erwin Koenen, was bedoeld als een act voor carnaval. De twee tortelduifjes gaven elkaar in Sassenheim het 'neppe' jawoord op de boerenbruiloft van carnavalsvereniging De Saksen. Groot was de verbazing dan ook toen Koenen daarna daadwerkelijk op de knieën ging om Breuer ten huwelijk te vragen. Deze keer dus écht!

'Ik was totáál verrast', reageert Breuer (47), die tijdens de boerenbruiloft als 'Trude van Teylingen' door het leven ging, tegenover Omroep West. 'Heel bijzonder. We hadden samen onze speech doorgenomen, waarin we iedereen keurig zouden bedanken. En toen ging hij opeens op zijn knieën. Ik dacht: ooooooh... Maar ik heb meteen ja gezegd.'

Het moest er een keer van komen en dit was wel een uniek moment Erwin Koenen – bruidegom in spe

Het klinkt als een vooropgezet plan, maar volgens Koenen (56) alias 'Geert Geesing' valt dat wel mee. 'Ik heb het gisteren bedacht. Het moest er een keer van komen en dit was wel een uniek moment. Wat als een carnavalsact bedoeld was, heeft zo dus toch een serieus einde gekregen.'



'Eén en ander doorstaan'

Al sinds 2014 woont het stel samen. Beiden hebben twee kinderen uit een eerdere relatie. Breuer: 'Dat we allebei weer een partner hebben gevonden, is sowieso al bijzonder. En we hebben samen wel het één en ander doorstaan.' Zo moest Koenen in 2014 zijn functie als gemeentesecretaris van Werkendam neerleggen vanwege de relatie met Breuer, die daar toen burgemeester was.

Wanneer de officiële bruiloft wordt gehouden, is nog niet bepaald. 'Liefst dit jaar nog, als het praktisch uitkomt', laat Koenen weten. Breuer moet het allemaal nog even laten bezinken. 'Het is één grote rollercoaster. We gaan eerst gezellig aan onze boerenkoolmaaltijd beginnen. Dan zullen we nog eventjes het glas heffen met elkaar.'

LEES OOK: