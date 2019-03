Aantal anonieme tips over drugslabs het meest gestegen in Den Haag

DEN HAAG - Het aantal anonieme tips over drugslabs is voor het vierde jaar op rij gestegen. Volgens Meld Misdaad Anoniem is de tijd voorbij dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het zuiden van het land. Volgens de organisatie zijn er in 2018 vooral meer meldingen geweest rond Den Haag en in Noord-Nederland.

In 2018 ontving Meld Misdaad Anoniem een recordaantal van 249 meldingen over productielaboratoria van onder andere xtc en ghb, een stijging van veertig procent. Ook werd er meer gemeld over criminaliteit op straat, zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en straatroof. Het aantal meldingen over hennepkwekerijen daalde met 21 procent, maar de 'opbrengst' bleef onverminderd hoog: een geschatte straatwaarde van 37 miljoen.

Ook in Leiderdorp werd afgelopen jaar een productielab voor synthetische drugs opgerold dankzij een anonieme tip. Op bedrijventerrein de Baanderij aan de Draadbaan werd het drugslab aangetroffen na een tip over een chemische lucht. Ook op veel andere plaatsen in Nederland werden drugslabs opgerold. 'De tijd dat er vooral gemeld werd over drugslabs in het zuiden van het land is voorbij', alsdus woordvoerder Marc Janssen. 'Uit een analyse van onze cijfers blijkt dat het aantal tips over drugslabs in Noord-Brabant en Limburg stabiel bleef, maar in alle andere regio's toenam. De grootste stijging is te zien in de regio's Den Haag en Noord-Nederland.'