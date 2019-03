Deel dit artikel:













Inge Janssen voor EK roeien terug in dubbelvier Huldiging van de zilveren roeisters van de dubbel vier in Rio 2016. (Foto: Holland Heineken House)

ZOETERMEER - Roeister Inge Janssen uit Zoetermeer keert na een jaar terug in de dubbelvier voor het Europees kampioenschap van 2019. Coach Josy Verdonkschot heeft besloten de olympisch winnares van zilver in Rio de Janeiro (2016) weer in de selectie op te nemen.

De dubbelvier wordt daardoor gevormd door Janssen, Nicole Beukers uit Leiden, Olivia van Rooijen en Sophie Souwer. Dit kwartet kwartet werd wereldkampioen in 2017 in Sarasota. Lisa Scheenaard en Roos de Jong zijn uitverkozen voor de dubbeltwee. Zij werden op de WK van 2018 vijfde. Dit jaar staat voor de roeiers met name in het teken van de EK in Zwitserland (31 mei-2 juni) en de WK in Oostenrijk (25 augustus-1 september). Het wereldkampioenschap geldt tevens als kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. LEES OOK: Dubbel gevoel bij zilveren roeisters dubbelvier: 'Dit was onze beste race in Rio'