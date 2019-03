Hüseyin en Hasbi stoppen pas met hongerstaking als eisen zijn ingewilligd

DEN HAAG - De twee Haagse Koerden Hüseyin Yildiz en Hasbi Cakici zijn deze week hun achtste week van hongerstaking in gegaan. Het tweetal, dat in jaren negentig uit Turkije naar Nederland is gevlucht, heeft zich aangesloten bij een internationale hongerstakingsactie. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de eenzame opsluiting van de PKK-leider Abdulllah Öcalan.

De internationale hongerstaking is op 7 november vorig jaar begonnen door het parlementslid Leyla Güven. Behalve aandacht voor de Koerdische zaak, wil zij dat er einde komt aan de jarenlange eenzame opsluiting van PKK-leider Abdullan Öcalan. Deze verblijft sinds zijn ontvoering in februari 1999 in Kenia in de gevangenis op het Turkse eiland Imrali.

Öcalan werd aanvankelijk ter dood veroordeeld. Later werd deze straf in levenslang omgezet. De eerste elf jaar verbleef hij als enige in de gevangenis. Het laatste bezoek van zijn advocaten zou hebben plaatsgevonden op 27 juli 2011. Sindsdien heeft hij geen juridisch advies meer gehad. Ook heeft hij nauwelijks met zijn familie gesproken. Sinds het laatste familiebezoek op 11 september 2016, mocht hij zijn broer Mehmet op 12 januari van dit jaar vijftien minuten zien.



Eenzame opsluiting

Met de actie willen de hongerstakers dat er een einde komt aan zijn eenzame opsluiting, dat hij weer juridisch wordt bijgestaan en dat hij regelmatig contact kan onderhouden met zijn familie. Om de actie van Güven kracht bij te zetten, hebben duizenden Koerdische gevangenen in Turkije en tientallen activisten in de rest van de wereld zich aangesloten bij de hongerstaking.

Voor Yildiz en Caciki valt de 'onomkeerbare' hongerstaking na bijna acht weken zwaar. Ze leven op twee liter water, 100 gram suiker, 2 gram zout en een beetje limoen. 'Vanochtend was ik misselijk', aldus Yildiz, 'nu is het over. Soms krijg ik spier- en darmkrampen. En ik slaap niet meer zo goed als in het begin.'



Dood

De twee Haagse hongerstakers bestrijden het dat Öcalan een terrorist is. Volgens hen is de PKK-leider te vergelijken met Nelson Mandela en zou Turkije zelf terroristen ondersteunen. Het tweetal is er dan ook alles aan gelegen om de hongerstaking voort te zetten tot het isolement van Öcalan is opgeheven. Ook als ze moeten doorgaan tot de dood er op volgt. Cakici: 'Wij komen op voor democratie, voor de rechten van de mens, voor vrijheid. Daar ben ik trots op.'

Gezien het feit dat Turkije een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat het oneerlijke proces tegen Öcalan opnieuw moet worden gevoerd, naast zich neer heeft gelegd, is het de vraag of president Erdogan zich wel iets aantrekt van de eisen van de hongerstakers.

